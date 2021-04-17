شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أحداث ينتظرها مساهمو البورصة المصرية أبرزها قضية المصرية للمنتجعات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 7 أحداث خلال الأسبوع الجاري، على رأسها عقد عمومية 5 شركات وهي العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، بنك الكويت الوطني، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، بالإضافة إلى توزيع أرباح لشركة الألومنيوم العربية، ونظر قضية الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.

تبدأ أحدث البورصة المصرية، اليوم السبت، بنظر الطعن المقدم من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية رقم 55158 لسنة 65 ق ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإلغاء الموافقة على تخصيص أراضي المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش السياحية، وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية للشركة عن العام المالي 2019/2020.

وتنظر الجمعية غير العادية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي، في الموافقة على استمرار الشركة لما لديها من دعائم وقدرات تساعدها على المضي نحو الخروج من العثرة التي تمر بها الشركة وترحيل الخسائر المرحلة لسنوات قادمة، والنظر في الموافقة على تحويل مساحة 2219 متر مربع بأرض الشركة بدار السلام من أصول ثابتة إلى أصول متاحة للبيع، وذلك لسداد مديونية بنك الأهلي المتحد.

ويوم الأحد الموافق 18 أبريل، تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وتنظر الأولى تقرير مجلس الإدارة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية للشركة عن العام المالي 2019/2020، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام 2021، والتصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود القانون، وتنظر الثانية زيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال إصدار أسهم مجانية، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، ستناقش في اليوم ذاته الجمعية العادية المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة على مساهمي الشركة في صورة أسهم مجانية ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن عام 2020.

وتنظر راميدا، زيادة رأسمال الشركة المصدر من خلال إصدار أسهم مجانية، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، والمقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة على مساهمي الشركة في صورة أسهم مجانية ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن عام 2020.

ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل، الجمعية العامة غير العادية لبنك الكويت الوطني الأهلي، للنظر في تعديل المادة 4 و6 و7، من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للبنك، ورأسمالها المرخص ليصبح 10 مليارات جنيه ورأس المال المدفوع 5 مليارات جنيه موزعًا على 500 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات لكل سهم، وينتهي الحق في توزيع الكوبون رقم 34 لشركة الألومنيوم العربية إلى مشتري السهم حتى نهاية جلسة 15 أبريل، ويبدأ توزيع الكوبون بواقع 1.5 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

وتختتم أحداث الأسبوع يوم الخميس الموافق 22 أبريل الجاري، بعقد الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، لمناقشة المقترح الخاص بتوزيع الأرباح، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقرير حوكمة الشركات واعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، ومناقشة اعتماد عقود المعاوضة التير أبرمتها الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، والموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة عن العام المالي 2021.