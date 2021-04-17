شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال موتورز" تتعاون مع "إل جي" لبناء مصنع لبطاريات السيارات في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة "جنرال موتورز" التعاون مع "إل جي" في ضخ استثمارات ضخمة لبناء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات في الولايات المتحدة.



وأعلنت الشركتان في بيان مشترك عزمهما استثمار ما يقرب من 2.3 مليار دولار في بناء ثاني مصنع بأمريكا لخلايا بطاريات السيارات الكهربائية، على أن يكون مقر المصنع في ولاية "تينيسي".



وأضافت الشركتان أن بناء المصنع سوف يتم على مساحة شاسعة تصل إلى نحو ثلاثة ملايين قدم مربع، وسوف تبدأ عملية الإنشاءات بشكل فوري وسط توقعات بافتتاح المصنع وبدء الإنتاج بشكل رسمي أواخر عام 2023.



وعلقت المديرة التنفيذية لـ"جنرال موتورز" "ماري بارا" على هذه الخطة بالقول إن المصنع سوف يكون بمثابة إضافة قوية بالتعاون مع "إل جي" المتخصصة في صناعة الإلكترونيات، وذلك لدعم إنتاج سيارات "كالديلاك ليريك" من فئة الكروس أوفر.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 58.7 دولار، وسجل أعلى سعر في تعاملات اليوم عند 59.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 58.2 دولار.