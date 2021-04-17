شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز وداو جونز عند مرتفعات قياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة الجمعة على زيادة يومية وأسبوعية، فيما اخترق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو المستويات القياسية لهما عند الإغلاق، إذ اعتبر المستثمرون بيانات اقتصادية قوية ومكاسب لقطاع البنوك من المؤشرات على زخم الانتعاش من الجائحة في الولايات المتحدة.

وسجل ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي للأسهم القيادية رابع مكاسبهما الأسبوعية على التوالي، في حين أغلق ناسداك الذي تشكل أسهم التكنولوجيا ثقلا عليه عند ما يقل عن أعلى مستوياته عند الإغلاق الذي بلغه في 12 فبراير بأقل من نقطة مئوية.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 159.31 نقطة بما يعادل 0.47 بالمئة إلى 34195.3 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 14.39 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 4184.81 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.07 بالمئة أو 0.08 بالمئة إلى 14049.84 نقطة.

(رويترز)

