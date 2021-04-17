شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة بمأرب ويتقدم في تعز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”

تمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، من استعادة السيطرة الكاملة على جميع المواقع التي تسللت إليها ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح وتحرير مواقع جديدة في هيلان، غربي محافظة مأرب. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن معارك عنيفة دارت خلال الأيام الثلاثة الماضية صد فيها الجيش سلسلة هجمات للميليشيات عبر جبهتي المشجح والكسارة، في محاولة مستميتة لإحداث اختراق عبرهما. كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية على مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات في مأرب.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية الشرعية، إن المواجهات التي وقعت بين الطرفين في جبهات مختلفة يومي الأربعاء والخميس، أدت إلى مقتل 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي.

وقال الجيش اليمني إنه دمر بقصف للمدفعية الثقيلة نحو 4 دوريات قتالية تقل تعزيزات بشرية للميليشيات الانقلابية في صرواح. وأضاف في بيان أنه استهدف تجمعات في مواقع متفرقة من «الكسارة»، خلفت مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

وأشار إلى أن قواته تخوض بإسناد رجال القبائل، معارك مستمرة لدحر اعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران امتداد الجبهات القتالية بمأرب، لاسيما «الكسارة»، محور أعنف المواجهات لقربها من مركز المدينة الحيوية.

كما أعلن الجيش اليمني من جانب آخر، تحقيق قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، تقدماً جديداً في جبهة مقبنة، غربي محافظة تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كانت تتمركز فيه ميليشيات الحوثي.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش والمقاومة حررت سلسلة تلال السوداء بمنطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المواجهات واندحار كبير لعناصر الميليشيات الحوثية ومصرع العديد من عناصرها بين قتيل وجريح. وأضاف أن قوات الجيش، دمرت آليات قتالية تابعة للميليشيات واستعادت كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر في جبهة مقبنة، وسط مواجهات مستمرة بالتزامن مع هجوم الجيش والمقاومة على ثكنات الميليشيات الحوثية في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوبي تعز.

يذكر أن الميليشيات الانقلابية كانت أطلقت في فبراير الماضي، هجوماً على مأرب، على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى وقف تلك الهجمات التي تعرض آلاف النازحين للخطر. ويسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة التي تبعد نحو 120 كلم شرقي العاصمة صنعاء، قبل الدخول في أي محادثات أو مفاوضات جدية من أجل المساومة عليها.