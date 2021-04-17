شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الدولار ترسم ملامح أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.. ماذا سيحدث في الأسواق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أننا نقبل على تغيرات كبيرة في أسواق المعادن الثمينة وكذلك أسواق العملات ، وذلك مع تراجع كبير في عائد السندات الأمريكية، وهذا من شأنه حدوث تراجع في الدولار، وبالطبع هذه التطورات قد تدفع الذهب لمزيد من الارتفاع.

وبالفعل شهدنا ارتفاع الذهب 2.48% لترتفع الأونصة الذهب قرب مستويات 1780 دولار وهي السعر الأعلي للذهب منذ مطلع هذا العام تقريباً، وذلك مع حدوث تراجعات كبيرة في الدولار وعائد السندات الأمريكية، فماذا سيحدث الأيام القليلة القادمة.

التوقعات تشير إلى احتمالية استمرار صعود الذهب ليقترب من كسر حاجز المقاومة عند 1780 دولار، وهذا قد يدفع الذهب في مصر لتسجيل مستويات 785 جنيها للجرام من عيار 21.

تطورات المشهد في السوق العالمي

الدولار حقق أسوأ انخفاض أسبوعي على التوالي منذ بداية العام في ظل تراجع متواصل لعوائد الخزانة في الوقت الذي يتقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد إصرار مجلس الاحتياطي الفدرالي على الإبقاء على موقف تيسيري للسياسة لفترة أطول.

ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في شهر عند 1.528 بالمئة ، لتتحرك بعيدا عن أعلى مستوى في عام البالغ 1.776 بالمئة الذي سجلته بنهاية الشهر الماضي، حتى في مواجهة مبيعات تجزئة وبيانات للتوظيف جاءت أقوى من التوقعات.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات مناظرة، لأدنى مستوى في قرابة شهر، ويتجه المؤشر لتسجيل انخفاض 0.5 بالمئة في الأسبوع، ليواصل تراجعا 0.9 بالمئة في الأسبوع السابق.