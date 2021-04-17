شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يرفع حصته بـ"CIB" لـ8%.. و"النعيم" يخفض حصته بـ"المصري الخليجي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لعدد من البنوك المدرجة بالبورصة المصرية، تنفيذًا للمادة رقم 30، على رأسها زيادة البنك الأهلي المصري حصته بالبنك التجاري الدولي من 118.002 مليون سهم تعادل 7.98% إلى 118.287 مليون سهم تعادل 8%، واستقرت حصة فيرفاكس المالية القابضة وInvesco Oppenheimer Developing Markets Fund عند 6.51%، 5.56%، على التوالي.

كما رفع المساهم شريف عدلي كيرلس بولس حصته بالبنك المصري لتنمية الصادرات من 19.3 مليوون سهم تعادل 7.09% إلى 23.3 مليون سهم تعادل 8.55%، واستقرت حصص المساهمين بنك الاستثمار القومي، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، عند 40.75%، 23.13%، 11.57%، على التوالي.

فيما خفضت شركة النعيم القابضة للاستثمارات من 41.018 مليون سهم تعادل 9.70% بالبنك المصري الخليجي إلى 40.408 مليون سهم تعادل 9.56%، واستقرت حصص شركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومجموعة بو خمسين القابضة وبراري الكويت التجارية عند 11.01%، 9.06%، 9.94%، 5.64%، على التوالي.

وبقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، رفع المساهم وليد زكي حصته بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من 78.6 مليون سهم تعادل 7.46% إلى 103.6 مليون سهم تعادل 9.83%، واستقرت حصص شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، طه إبراهيم التلباني، هشام على شكري حافظ، EGYCAP INVESTMENTS LTD، 14.38%، 10.03%، 7.22%، 5.85%، على التوالي.

كما رفع المساهم مصطفى إسماعيل عارف رزق حصته بالشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية من 6.935 مليون سهم تعادل 10.087% إلى 7.527 مليون سهم تعادل 10.95%، فيما استقرت نسب باقي المساهمين عادل عبد الفتاح عند 51.16%، وتراجعت حصة ابنته مايا من 1.367 مليون سهم تعادل 1.989% إلى 1.313 مليون سهم تعادل 1.91%، كما استقرت حصص نبيل عبد الفتاح، محمد عبد الفتاح، أسامة عبد الفتاح، سهام عبد الفتاح، عند 1.2%، 0.10%، 0.10%، 2%، على التوالي، واستقرت حصة شركة إثراء كابيتال عند 22.6%.