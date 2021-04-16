شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "مورجان ستانلي" ينخفض بعد تسجيل نتائج أعمال مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "مورجان ستانلي" خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب إعلان البنك الأمريكي عن تسجيل نتائج أعمال فصلية مخيبة للآمال خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وكشف "مورجان ستانلي" عن أنه سجل خسائر فصلية بحوالي 911 مليون دولار في الربع السنوي الأول بسبب مروره بعدة أزمات مالية من بينها أزمة صندوق التحوط "أركيجوس كابيتال".



وأوضح البنك في بيان رسمي أنه نتائج أعماله الفصلية شملت تسجيل خسائر قدرها 644 مليون دولار بسبب أزمة ائتمانية تعرض لها في الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية مارس/آذار وذلك بالإضافة إلى خسارة 267 مليون دولار بسبب التداولات.



وشملت نتائج أعمال "مورجان ستانلي" تحقيق زيادة قوية في الإيرادات الفصلية بنسبة 60% مسجلة 15.72 مليار دولار خلال الربع الأول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "مورجان ستانلي" بنسبة 2.7% وأغلق جلسة يوم الجمعة عند 78.5 دولار، وسجل سهم البنك أعلى سعر في الجلسة عند 81.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 77.7 دولار.