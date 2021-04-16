شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي ويحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة وحقق مكاسب أسبوعية مع تحقيق "الداو جونز" إغلاقا قياسيا جديداً، وذلك عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية وانخفاض العائد على سندات الخزانة.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 8.4% في مارس/آذار أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 5.1%.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية بالأمس أيضا تسجيل مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفاضا إلى مستوى 576 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض المؤشر إلى 703 آلاف.



واليوم، كشفت بيانات عن ارتفاع مؤشر "ميتشيجان/رويترز" لثقة المستهلكين في أمريكا إلى 86.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند مستوى عند 88.9 نقطة.



هذا، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 1.6%.



وأكد أعضاء بالاحتياطي الفيدرالي على أن الاقتصاد الأمريكي يستعد لقفزة قوية في النمو والنشاط خلال الفترة المقبلة، وهذا ما تؤكده البيانات الصادرة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.5% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلق الخام عند 63.13 دولار للبرميل، كنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 6.4%، وبلغ أعلى سعر عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.8 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.2% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلق عند 66.77 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 6%، وبلغ أعلى سعر عند 67.3 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 164 نقطة) إلى 34200 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 34256 نقطة وأقل مستوى عند 34058 نقطة.



وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 14052 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 14062 نقطة وأقل مستوى عند 13977 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 4185 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 4191 نقطة وأقل مستوى عند 4170 نقطة.