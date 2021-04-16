شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع محققة مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليحقق المعدن النفيس مكاسب هذا الأسبوع.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن ارتفاع مؤشر "ميتشيجان/رويترز" لثقة المستهلكين في أمريكا إلى 86.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند مستوى عند 88.9 نقطة.



هذا، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 1.6% مما دفع الدولار هو الآخر نحو التراجع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنيبة 0.5% وأغلق المعدن النفيس عند 26.11 دولار للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 26.380 دولار في حين سجل أقل سعر عند 25.795 دولار.