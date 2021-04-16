شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع زيادة التفاؤل بشأن لقاح "أسترازينيكا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل ضعف العملة الأمريكية فضلا عن التفاؤل حيال لقاح "أوكسفورد – أستراينيكا".



وبعد الجدل بشأن هذا اللقاح واحتمالات تسببه في أعراض خطيرة من بينها وفاة عدة أشخاص بجلطات رئوية عقب تناوله، أكدت وكالة الدواء الأوروبية سلامة استخدام هذا اللقاح.



وكشفت الحكومة الألمانية بأن المستشارة "أنجيلا ميركل" قد تلقت اليوم الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا داعية المواطنين للحصول على اللقاح المناسب من أجل الوقاية من فيروس كورونا.



وأقبل المستثمرون اليوم على أصول المخاطرة كالعملة البريطانية وأسواق الأسهم والسلع في ظل ضعف العملة الأمريكية وأيضا تراجع العائد على السندات الأمريكية، وعقب صدور بيانات صينية قوية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) سجلت نموا بنسبة 18.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو نمو اتسق مع توقعات المحللين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3836، وسجل أعلى سعر عند 1.3837 وأقل سعر عند 1.3717.