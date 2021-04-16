شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يستعرض قدرة الابتكار على التغيير الإيجابي عبر «إكسبو دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يعد الابتكار والإبداع أحد أهم الثروات الحقيقية التي تمتلكها الأمم والشعوب، وأهم ركائز التنمية الاقتصادية في أنحاء العالم خلال القرن ال 21، لذلك جعلت الأمم المتحدة يوم 21 إبريل/ نيسان من كل عام يوماً عالمياً للابتكار والإبداع، بهدف تعزيز الوعي بدورهما في جميع مناحي التنمية البشرية.

وقد كان «إكسبو» الدولي، وعلى مدى تاريخه الممتد منذ نحو 170 عاماً، منصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات العالمية ومحطة لانطلاقها، وإحداث التغيير الإيجابي في حياة البشر.

ومن أبرز تلك الابتكارات المهمة: «الهاتف، وجهاز الأشعة السينية، والحواسيب، وجهاز التلفزيون»، وفي معرض لندن العالمي للصناعة والفنون عام 1862، عُرض المحرك التحليلي الذي ابتكره تشارلز باباج، وهو واحد من الحواسيب الميكانيكية الأولى.

وفي عام 1876 كشف ألكسندر جراهام بل، عن أول هاتف في المعرض المئوي للفنون والصناعة ومنتجات الأرض والمناجم؛ ونُقل البث التلفزيوني الحي الأول في معرض نيويورك الدولي في عام 1939.

أما معرض القرن ال 21 في سياتل عام 1962، فقد شهد ظهور «شو بوكس»، أول جهاز للتعرف إلى الصوت، والذي ابتكرته شركة «آي.بي.إم»؛ ومنح معرض أوساكا العالمي في اليابان (1970) زواره الفرصة الأولى لاستكشاف ما قدمته آنذاك تقنية الهاتف المتحرك، وأعطاهم لمحة عن مستقبل تسهل فيه الاتصالات المتحركة أكثر؛ وكُشف النقاب عن مسرح مزود بشاشة عرض ضخمة عالية الدقة، تُعرف بجهاز التلفزيون فائق الدقة، في إكسبو 2005 آيشي في اليابان.

الإمارات تقدم أحدث وأهم الابتكارات

وبعد أقل من 6 أشهر، سيكون العالم على موعد مع أحدث وأهم الابتكارات التي ستعرضها دولة الإمارات ودول العالم في هذا الحدث الدولي الضخم، الذي ستكون دبي أول مدينة عربية تستضيفه على الإطلاق.

إن إكسبو 2020 دبي سيكون له إسهامه المهم في تعزيز أحد المحاور الوطنية لرؤية 2021، وهو الابتكار، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة، وتعززه أفضل الخبرات من أجل مزيد من تحقيق الازدهار لدولة الإمارات وشعبها.

تحديات العصر الملحة

ويقام «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة أكثر من 200 جهة، بينها دول ومنظمات وشركات عالمية، في وقت بات العالم يحتاج فيه إلى هذا الحدث الدولي أكثر من أي وقت مضى، لوضع حلول لتحديات عصرنا الملحة عبر الابتكار والتعاون من أجل غد أفضل للجميع تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل».

أفكار وتقنيات المستقبل

سيكون زوار إكسبو 2020 دبي على موعد مع الكثير من التجارب المبتكرة التي تسلط الضوء على أفكار وتقنيات متطورة تشكّل ملامح مستقبل كوكبنا من جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع المشاركين والشركاء.

وسيستعين إكسبو 2020 دبي بأحدث التقنيات في تنظيم هذا الحدث الدولي، والتي ستظهر للجميع قدرة هذه التقنيات على إحداث التغيير الإيجابي في حياة البشر.

تقليص الانتظار

وسيلمس الزوار قدرة التقنية الحديثة على إحداث الفارق والتغيير الإيجابي في الكثير من مكونات تجربتهم، ومن بينها، على سبيل المثال، نظام الاصطفاف الذكي الذي سيساعد على تقليص وقت انتظار الزوار، بما يسمح لهم بقضاء المزيد من الوقت في جولاتهم واستكشاف المزيد من أماكن الجذب.

ويُمكّن النظام الزوار من حجز مواعيد محددة وتحقيق أكبر استفادة من زياراتهم عبر تحديد الجناح الذي يختارونه، وتمكينهم من زيارته في الوقت الذي يناسبهم من دون الحاجة إلى الاصطفاف في طوابير انتظار.

شركاء التقنية

سيكون موقع إكسبو 2020 دبي أحد المواقع الأكثر اتصالاً في العالم، مدعوماً بشبكات الجيل الخامس المتطورة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات والواقع المعزز، بالتعاون مع شركاء التقنية الرسميين «سيمنس واكسنتشر وسيسكو واتصالات وإس.إيه. بي وترمينوس تكنولوجيز».

تجربة استثنائية

إضافة إلى هذا، سيوفّر إكسبو 2020 دبي، أكثر من 100 تطبيق، لتقديم تجربة استثنائية لا تُنسى لجميع الزوار والشركاء والدول المشاركة، ومن بينها تطبيق الهاتف الذكي الذي سيساعد الجمهور على استكشاف الكثير مما يقدمه إكسبو 2020 دبي، قبل الزيارة، وفي أثنائها.

أثر اجتماعي

وفي إطار دعم الحلول المبتكرة ذات الأثر الاجتماعي في أنحاء العالم، قدم برنامج مِنح الابتكار المؤثِّر من إكسبو لايف الدعم والتمويل ل140 مشروعاً من 76 دولة، حصل كل منها على منحة تصل قيمتها إلى 367,000 درهم (100 ألف دولار)، وسيعرض هؤلاء المبتكرون الدوليون ابتكاراتهم أثناء الحدث الدولي في جناح خاص بإكسبو لايف يحمل اسم «مبدعون في الخير».

ابتكارات للإنسانية

وستستعرض الدول المشاركة أيضاً ما لديها من ابتكارات للإنسانية في أجنحتها وقد كشف عدد من المشاركين عن بعض ملامح ما سيعرضونه للزوار أثناء فترة إقامة إكسبو 2020 دبي من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022، ويُنتظر أن يكشف المزيد من الدول عن التجارب التي ستقدمها للزوار في هذا الحدث الدولي الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة وإفريقيا وجنوب آسيا. ومن بين الدول التي ستقدم تجارب ثرية في مجالات الابتكار المختلفة الصين والولايات المتحدة وأستراليا.

أستراليا- تخطيط المشروعات والطباعة ثلاثية الأبعاد

يستعرض الجناح ريادة أستراليا العالمية في مجال الابتكار عبر مكونات تفاعلية غامرة تستخدم مؤثرات خاصة لتخطيط المشروعات والطباعة الثلاثية الأبعاد.

وعبر تجربة سينمائية تعزز مفهوم الإنسان للابتكار وتُعرف الزوار بأبرز المبتكرين، سيعرض الجناح قصص الابتكار المستلهمة من تنقل الناس والأفكار.

وسيُعرّف المحتوى التفاعلي الزوار بالسمات الرئيسية لجناح أستراليا، بعد ذلك سيشاهد الزائر فيديو قصيراً حول علم الفلك القديم والمبتكر، قبل أن يخوض تجربة سينمائية تسلط الضوء على الإمكانات اللامتناهية.

أمريكا- عيّنات من القمر والمريخ

يستكشف الجناح ريادة الولايات المتحدة في الحريات الشخصية والابتكار والتنقل على مدى 250 عاماً، حيث يأخذ الزوار في رحلة عبر ممر سير متحرك يمر بمسار متعرج عبر الجناح.

ويمر الزائر في هذه الرحلة ب 4 أماكن عرض يشاهد خلالها نموذجاً لصاروخ الفضاء (فالكون 9)، وعيّنات من القمر والمريخ.



قيادة قطار سريع في جناح الصين



يجمع جناح الصين بين التركيز العالمي على الابتكار والفرص، والاتصال والتعاون، والتنمية والاستدامة، وتشمل تجربة الجناح مجالات متعددة، بينها التقنية والثقافة والمجتمع والاقتصاد، حيث يسلط الضوء على فرص التنمية وآفاق التعاون التي تفتحها مبادرة الحزام والطريق للدول.

وسيكون الجناح الصيني من أكبر أجنحة الدول في إكسبو 2020 دبي، حيث تبلغ مساحته 4 آلاف و636 متراً مربعاً.

وتضم مساحة العرض في الجناح 4 مناطق، هي «الاستكشاف والاكتشاف»، و«التواصل والاتصال»، و«الابتكار والتعاون» و«الفرص والمستقبل» لاستعراض استكشاف الشعب الصيني للعالم، وممارسة الصين في مجال الابتكار العلمي والمؤسسي، وفرص التنمية التي تصنعها الصين للعالم عبر الابتكار، فضلاً عن رؤية الصين للمستقبل.

وسيستعرض الجناح أيضاً ابتكارات في المدن الذكية، وعلى وجه الخصوص في المنازل الذكية، والتعليم الذكي، والتنقل الذكي، والزراعة الذكية، إضافة إلى هذا، سيقدم الجناح تجربة غامرة في مجال الفضاء لكل زائر، وسيكون بوسع الزوار أيضاً قيادة قطار سريع من قمرة محاكاة في الجناح.

ومن بين التقنيات التي سيستعرضها الجناح الأبعاد الثلاثية والواقع الافتراضي، وتقنيات نظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن رموز استجابة سريعة تمكن كل زائر من كتابة موضوعه الخاص عن «توقع المستقبل» باستخدام الذكاء الاصطناعي.