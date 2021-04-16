شكرا لقرائتكم خبر عن موسم رمضان يفتح شهية تجارة التجزئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعرب مسؤولون وخبراء في قطاع تجارة التجزئة عن توقعاتهم بأن تشهد الفترة الحالية حركة تسوق قوية؛ بفضل موسم شهر رمضان المبارك وما يليه من موسم عيد الفطر.

وذكر هؤلاء أن قطاع تجارة التجزئة يشهد تحسناً كبيراً في ظل رغبة الأسر والعائلات بشراء المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب عليها مقارنة بالأيام العادية، مشيرين إلى أن الهدايا والعطور والملابس والمعادن الثمينة تلقى طلباً أكبر خلال الأعياد.

و أفادوا أن العروض والحسومات التي تسارع المحال والمراكز التجارية إلى الإعلان عنها؛ تسهم بشكل كبير في جذب المتسوقين والزوار الذين يرغبون بشراء العديد من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية.

أفاد محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي لمجموعة «يونيفرسال القابضة» أن مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات تشهد بداية التعافي منذ مطلع العام الجاري؛ وذلك عقب القرارات التي اتخذتها الجهات المعنية بعودة الأنشطة الاقتصادية والسياحية والفندقية، إلى جانب المواسم التجارية التي نشهدها حالياً؛ بسبب شهر رمضان المبارك، وما يعقبه من موسم عيد الفطر السعيد.

وقال الظاهري: «منذ مطلع العام الجاري شهدنا تحسناً في أداء قطاع تجارة التجزئة، مع إقبال الزوار والمتسوقين؛ حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية المهمة التي نولي لها اهتمامنا في المجموعة، وقد شهدنا حركة نشطة مؤخراً بفضل موسم شهر رمضان ونأمل أن يستمر النشاط والطلب على السلع والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والكهربائية؛ حيث إن الموسم الحالي يبشر بالنمو مقارنة بنفس الموسم من العام الماضي».

وأضاف: «إننا نثمن الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة؛ لحفظ التباعد الاجتماعي وتوفير تجربة تسوق آمنة للمتسوقين، وإن معاودة النشاط في مختلف الأنشطة الاقتصادية كان له أثره الكبير في تحسن الأعمال ودفعها للنمو خلال الفترة الراهنة والمقبلة».

المواسم والأعياد

قالت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: إن الحركة النشطة في أسواق أبوظبي تؤكد قوة السوق ووجود حركة متواصلة ومستمرة خاصة في المواسم التي يرتفع بها حجم الطلب ونسبة المبيعات وخاصة في شهر رمضان والعيد، كما أن العروض والخصومات التي تعلن عنها مراكز التسوق كان لها تأثيرها الكبير في تنشيط حركة المبيعات خاصة مع طرح سلع متنوعة تناسب إمكانات الجميع.

وأضافت د. المطروشي: إن جزءاً كبيراً من تجارة بيع التجزئة يعتمد على المواسم والأعياد والمناسبات والعودة للمدارس وفترة الصيف وغيرها من المواسم الأخرى، ويعتبر شهر رمضان المبارك والعيد أحد المواسم المهمة التي تنعش منافذ البيع بالتجزئة ومراكز التسوق في الوقت الراهن؛ حيث تبدأ دورة جديدة من حركة الشراء والتسوق من قطاع التجزئة مثل الملابس للعيد وتجهيزات رمضان وغيرها من السلع والمنتجات.

وتابعت بالقول: «كما أن هناك الكثير من القطاعات الثانوية؛ حيث تعمل وتستفيد من قطع تجارة التجزئة مثل الأغدية وتوريدات المنزلية».

تجربة تسوق آمنة

أوضح محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات أن مركز «ديرفيلدز مول التجاري» شهد حركة نشطة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى تعاون إدارة المركز والموظفين الذين تلقوا التطعيم لتوفير تجربة تسوق آمنة.

وأوضح أن الاحتفاء بشهر رمضان هذا العام كان أكثر متعة مع إطلاق فعاليات «مملكة الفانوس» في الردهة الرئيسية وما رافقها من أنشطة ممتعة لجميع الأعمار.

وقال الحاج: «تعتبر المناسبات والأعياد من أهم المواسم التي تشجع الحركة التجارية، وقد قمنا بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي لتوفير تجربة تسوق آمنة للزوار والمتسوقين».

وأضاف الحاج: «خلال الربع الأول من العام الجاري شهدنا نمواً في أعداد الزوار بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما سجلنا حركة تسوق نشطة وفاعلة؛ وذلك بفضل تطبيق التعليمات التي أعلنت عنها الجهات المعنية والخاصة بمراكز التسوق».

نسبة الإشغال

لفت الحاج إلى أن نسبة إشغال المساحات التجارية في مركز دير فيلدز مول قد فاقت 95%، موضحاً أن إدارة المركز قد راعت ظروف المستأجرين خلال فترة التعقيم الوطني وقدمت لهم الإمكانات والتسهيلات لمواصلة أعمالهم وأنشطتهم التجارية والتخفيف من الأعباء عنهم، الأمر الذي عزز من ثقة المستأجرين والعملاء و أسهم في جذب أعداد متزايدة من الزوار والمتسوقين.

وتابع بالقول: «نعمل على الارتقاء بعروضنإا وحملات التسوق في المركز التجاري بما في ذلك المزيد من الافتتاحات الجديدة الجذاّبة، ولدينا تقويم كامل لمتابعة وتنظيم مختلف الحملات والأحداث التسويقية في المركز التجاري والتي سيستمتع بها الزوار من حولنا».

وأعرب الحاج عن توقعاته أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً كبيراً في قطاع تجارة التجزئة خاصة عقب تلقي ملايين المواطنين والمقيمين اللقاحات اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن موسمي «رمضان المبارك» وعيد الفطر السعيد من المواسم التجارية الكبيرة التي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والمتسوقين.

وثمّن الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات المعنية في أبوظبي عبر اتخاذ قرارات وتعليمات للحد من تفشي الجائحة وحماية المواطنين والمقيمين.

حملة 100 مليون وجبة

قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يمر علينا الموسم الثاني لشهر رمضان في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعتمد قطاع تجارة التجزئة على المواسم في زيادة المبيعات مثل شهر رمضان والأعياد والمناسبات المتنوعة إلى جانب موسمي السفر والمدارس، وخلال شهر رمضان نشهد حركة تجارية نشطة مقارنة ببقية أيام العام».

وأضاف العوضي: «وفي ظل جائحة كورونا، جرى تطبيق إجراءات التعقيم الوطني في شهر رمضان الماضي من خلال إغلاق مراكز التسوق الكبيرة وإلزام المحال التجارية على الإغلاق في وقت محدد، ولكن خلال الموسم الجاري لا توجد أية قيود أو فرض حجر أو ساعات لتقييد الحركة، مما يجعل الموسم الحالي أكثر سلاسة وحركة تجارية أكبر».

وذكر أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات لتنشيط الحركة التجارية والتعويض عن العام الماضي؛ حيث إن حملة 100 مليون وجبة سيكون لها أثر في تنشيط السوق بالدولة عبر مساهمة رجال الأعمال والمؤسسات بها.

وأوضح: إن الأنشطة الأخرى تتحرك خلال شهر رمضان خاصة المواد الغذائية والأدوات المنزلية وفي ما بعد الملابس والهدايا للتحضير لموسم عيد الفطر السعيد، معرباً عن توقعاته أن يكون الموسم الجاري الأفضل بالنسبة للتجار والمتسوقين.

