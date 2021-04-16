شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهـم تستبـق النتائـج بمكاسـب جيـدة بقيـادة «العقـار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حصدت الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية على وقع عمليات شراء جيدة، مع ملاحظة التحسن التدريجي على العديد من أسهم العقار بموازة تحسن المبيعات، فيما استهلت «ديار للتطوير» باكورة نتائج الربع الأول بقفزة في الأرباح بنسبة 480 %، إلى 149 مليون درهم، فيما بلغت السيولة في 5 جلسات 7.26 مليار درهم (6.37 مليار في أبوظبي و887.27 مليون في دبي).

وسجل مؤشر سوق أبوظبي صعوداً أسبوعياً قدره 1.2% عند مستوى 6131.69 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي 1.94% إلى 2633 نقطة، بدعم من «القيادية» والارتفاع الجماعي لأسهم العقار في السوقين.

أظهرت بيانات الأسواق توجهاً مؤسساتياً نحو الشراء في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 127 مليون درهم محصلة شراء (48 مليون درهم محصلة شرائية في دبي، و78.8 مليون درهم محصلة شرائية في أبوظبي).

واجتذب سهما «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» 54% من إجمالي السيولة الأسبوعية ب 3.89 مليار درهم، توزعت بواقع 1.95 مليار درهم على «أبوظبي الأول»، و1.94 مليار درهم على «العالمية القابضة».

هذا واستقطبت الأسهم مشتريات جيدة في آخر تعاملات الأسبوع يوم (الخميس)، وسط سيولة قوية بلغت 1.87 مليار درهم، وتوجهت بشكل رئيسي نحو أسهم العقار والبنوك، ليكسر على إثرها مؤشر سوق دبي مستويات 2600 نقطة من خلال ارتفاعه 2.45%، بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 1.53% إلى 6131 نقطة.

واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 7.26 مليار درهم منها 6.37 مليار درهم في سوق أبوظبي، و887.27 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.4 مليار سهم، توزعت بواقع 828.5 مليون سهم في أبوظبي، و363.46 مليون سهم في سوق دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 22.5 ألف صفقة.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي المالي على أساس أسبوعي بنسبة 1.94% عند مستوى 2633 نقطة، مستفيداً من الارتفاع الجماعي للمؤشرات القطاعية وفي مقدمتها البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع العقار 5.33% على وقع مكاسب «إعمار العقارية» بنسبة 6%، و«إعمار للتطوير» 6.38%، و«إعمار مولز» 5.7%، و«ديار» 2.6%، و«الاتحاد العقارية» 0.76%، و«داماك» 3.3%.

وزاد قطاع البنوك 0.12% نتيجة ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.58%، في مقابل تراجع «دبي الإسلامي» 2.6%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.42%، مستفيداً من ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.2%، و«دبي المالي» 1.9%، و«شعاع كابيتال» 2.37%.

كما صعد قطاع النقل 1.2% مع صعود «العربية للطيران» 3.9%، وذلك في مقابل تراجع «أرامكس» 0.49%، و«الخليج للملاحة» 7.49%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع بنسبة 1.2% عند مستوى 6131.69 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك بنحو 1% مستمداً الدعم من «أبوظبي الأول» الذي ارتفع 1.25%، و«أبوظبي التجاري» 3.29% رغم تراجع «أبوظبي الإسلامي» 1.98%. وزاد قطاع الاستثمار 2.59% مع صعود «العالمية القابضة» 2.86% و«إشراق» 1.3% أمام تراجع «الواحة كابيتال» 1.69%.

كما صعد قطاع الاتصالات 1.39%، مستفيداً من مكاسب سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع العقار 2.59% مع ارتفاع «الدار» 0.28%، و«رأس الخيمة العقارية» 2%.

وارتفع قطاع الطاقة 1.55% نتيجة ارتفاع «دانة غاز» 2.38%، و«طاقة» 0.74%، و«أدنوك للتوزيع» 1.36%.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة «أبوظبي الأول» ب1.95 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى سعري بلغ 14.56 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 1.94 مليار درهم، وأقفل عند مستوى 90 درهماً، فيما جاء ثالثاً في الترتيب «الدار العقارية» بقيمة 1.075 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 3.64 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم «إعمار العقارية» التداولات الأسبوعية بقيمة 242.5 مليون درهم مغلقاً عند مستوى 3.88 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 149.7 مليون درهم، ليغلق عند مستوى 4.5 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» الذي استقطب 68.8 مليون درهم من السيولة وأقفل عند مستوى 11.95 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «الوطنية للتكافل» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 7.78% إلى مستوى 0.97 درهم، تلاه في الصعود «الشارقة للأسمنت» بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 0.7 درهم، ثم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بارتفاعه 4.17% وإغلاقه عند 0.75 درهم.

وعلى العكس، تصدر التراجعات «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنسبة 18.67%، مغلقاً عند مستوى 3.05 درهم، تلاه «أبوظبي لمواد البناء- بلدكو» بنزوله 12.79% ليغلق عند 0.225 درهم، ثم «البنك التجاري الدولي» الذي أغلق متراجعاً 10% عند 0.63 درهم.

وجاء في مقدمة الارتفاعات بسوق دبي «الإمارات للمرطبات» بنسبة 27.95%، مغلقاً عند مستوى 7.69 درهم، تلاه «دبي للمرطبات» بصعوده 26.7% وإغلاقه عند 19 درهماً، بينما جاء ثالثاً «إعمار للتطوير» وزاد 6.38% وأغلق عند 2.67 درهم.

وفي المقابل، جاء في صدارة التراجعات «الرمز كوربوريشن» بنزوله 8.6% وإغلاقه عند 0.731 درهم، تلاه «الإثمار القابضة» بانخفاضه 7.95% ليغلق عند 0.22 درهم، ثم «الخليج للملاحة» منخفضاً 7.49% إلى مستوى 0.309 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات على صعيد أسبوعي في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 75.47 مليون درهم محصلة شراء، منها 14.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و60.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 75.47 مليون درهم محصلة بيع، منها 7.9 مليون درهم محصلة بيع العرب، و67.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 57.6 محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 57.62 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 980 ألف درهم محصلة بيع العرب، و25.32 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و31.32 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 126.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 48 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و78.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 126.8 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 48 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و78.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.