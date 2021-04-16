شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرون العرب يسجلون صافي شراء بقيمة 143 مليون جنيه خلال 5 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.7% من إجمالي تعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، واستحوذ الأجانب على نسبة 18.9%، والعرب على 6.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 290.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 143.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.1%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 801 مليون جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 445 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 10143.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 1820.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.79% مغلقًا عند مستوى 2716.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12458.29 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1200.08 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 352.9 مليار جنيه إلى 345.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 104 مليار جنيه إلى 100.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%.

كما نزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 456.9 مليار جنيه إلى 446.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.3%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%.