شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع محققاً مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية.



وكشفت بيانات عن ارتفاع مؤشر "ميتشيجان/رويترز" لثقة المستهلكين في أمريكا إلى 86.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند مستوى عند 88.9 نقطة.



هذا، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى 1.6% مما دفع الدولار هو الآخر نحو التراجع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.8% أو ما يعادل 13.40 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1780.20 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وبلغ أعلى مستوى عند 1784.7 دولار وأقل سعر عند 1760.3 دولار.