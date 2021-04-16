شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للدولار الأمريكي وسط متابعة تطورات البيانات الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف في ظل صدور المزيد من البيانات الاقتصادية القوية والتي تلمح إلى تعاف تدريجي ملحوظ للاقتصاد الأكبر في العالم من تداعيات جائحة كورونا.



كانت بيانات قد كشفت أمس عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 9.8% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 5.8%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 8.4% في مارس/آذار أعلى من توقعات ارتفاعه بنسبة 5.1%.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية بالأمس أيضا تسجيل مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفاضا إلى مستوى 576 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات بانخفاض المؤشر إلى 703 آلاف.



واليوم، كشفت بيانات عن ارتفاع مؤشر "ميتشيجان/رويترز" لثقة المستهلكين في أمريكا إلى 86.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند مستوى عند 88.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.