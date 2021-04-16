شكرا لقرائتكم خبر عن تحوّلات وكالة «رويترز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينيث لي *

وصف كين دكتور المحلل المخضرم في شؤون الإعلام، ومؤسس شركة «لوك أوت لوكال» للأخبار والمعلومات المحلية، خطوة طرح «رويترز» لموقع إلكتروني مدفوع بأنها «متأخرة، لكن ليس إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن بلومبيرج بدأت في تحصيل رسوم عام 2018 فقط.

وأضاف: «السؤال الحيوي لمستهلك أخبار الأعمال التجارية، ما هي القيمة المضافة التي سأحصل عليها من «رويترز» ولا أحصل عليها من بلومبيرج أو داو جونز»؟

وكشفت «رويترز نيوز»، الخميس، عن موقع جديد بنظام الدفع مقابل قراءة المحتوى في إطار مبادرة أوسع نطاقاً لاجتذاب المتخصصين في مجالات الأعمال المختلفة.

وإضافة إلى استهداف قرائها الحاليين على مستوى العالم، يأمل موقع «رويترز دوت كوم» المحدث، جذب متخصصين مستعدين لدفع 34.99 دولار شهرياً، من أجل مستوى أعمق من التغطية والبيانات الخاصة بقطاعات الصناعة التي تشمل القانون والأعمال المستدامة والرعاية الصحية والسيارات.

وقال مايكل فريدنبرج، رئيس «رويترز»، وأليساندرا جالوني رئيسة التحرير التي تولت مهام منصبها هذا الأسبوع، إن نجاح نشاط الأعمال الرقمية وتنظيم الفعاليات من أولوياتهما القصوى. وتحصل «رويترز» على نحو نصف إيراداتها من رفينيتيف، أكبر عميل لها في مجال البيانات المالية.

وكانت رفينيتيف جزءاً من «تومسون رويترز» حتى عام 2018 عندما اشترت شركة الاستثمار المباشر «بلاكستون» حصة أغلبية فيها في صفقة بـ20 مليار دولار. ثم بيعت رفينيتيف لبورصة لندن بـ 27 مليار دولار.

وقالت الشركة إن التحول الرقمي أحد جوانب خطتها لاجتذاب المتخصصين والتي تشمل أيضاً، الفعاليات المباشرة والنشرات الإخبارية والقنوات على خدمتي البث التلفزيوني «روكو» و«بليكس» وعلى خدمة البث الصوتي عبر موقع «أمازون دوت كوم إنك».

واستثمرت «تومسون رويترز»، ومقرها الرئيسي في تورونتو بكندا، ما قدره رؤساء تنفيذيون سابقون بعشرين مليون دولار قبل أقل من عشر سنوات لتطوير الموقع وتحديثه. وأبلغ الرئيس التنفيذي السابق لـ«رويترز» أندرو راشباس، الموظفين في مذكرة داخلية في ذلك الوقت، بأنه أوقف الخطة في 2013؛ لأنها كانت «بعيدة كل البعد عن الجدوى التجارية أو النجاح الاستراتيجي».

ورفضت متحدثة باسم «رويترز» التعليق على الرقم الخاص بالاستثمارات. ويشمل التوجه الجديد نحو الاستراتيجية الرقمية استثماراً أكبر في مجالات مثل الأخبار القانونية، حيث عينت مزيداً من الصحفيين المتخصصين وأطلقت منتجات جديدة، منها النشرات الإخبارية اليومية، كما سيوفر بثاً مباشراً لمؤتمرات «رويترز» للمشتركين.

* «رويترز»