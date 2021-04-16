شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع روما الإيطالي يتعرض لسطو مسلح على منزله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال مصدر مطلع إن كريس سمولينج، مدافع روما تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح على يد لصوص اقتحموا منزله في روما في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن زوجة سمولينج وابنه ووالدتها وأحد أفراد الأسرة الآخرين، كانوا أيضاً في المنزل الواقع في جنوبي المدينة. واقتحم ثلاثة رجال المنزل نحو الساعة الخامسة صباحاً وأجبروا سمولينج على فتح الخزانة وسرقوا ثلاث ساعات رولكس ومجوهرات ونحو 300 يورو (359.46 دولار) نقداً وفقاً لوكالة أنسا الإيطالية للأنباء وصحيفة كورييري ديلو سبورت الرياضية اليومية التي تصدر في روما.

وغاب سمولينج، عن مباراة إياب دور الثمانية في الدوري الأوروبي أمام أياكس أمستردام يوم الخميس بسبب إصابة في الركبة. وشاهد فريقه يتعادل 1-1 ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين ويضرب موعداً في الدور قبل النهائي مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.