شكرا لقرائتكم خبر عن مانو مينيز:حمدالله سيعود خطيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

في أول ظهور إعلامي بعد توليه تدريب النصر السعودي، أكد البرازيلي مانو مينيز (58 عاماً) أن فريقه سيكون جاهزاً لمباراة السبت أمام السد القطري لحساب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وبين مدرب«السليساو» السابق أنه لا يستطيع تغيير واقع فريقه بسرعة، لكن سيعمل تدريجياً على الحلول، وقال«تحدثت للاعبين عن أهمية التقارب والاسترجاع السريع للكرة،علينا الأداء بشكل قوي، لنحقق نقاط المباراة، ونعزز موقفنا في المجموعة بعد جولة أولى سيطر فيها التعادل على جميع المباريات».

وتابع: يقلقني ضيق الوقت بين المباريات،في مثل هذه الظروف لا تستطيع عمل شيء،الأمر الآخر الذي يثير قلقي هو الجانب البدني.

وعن المهاجم عبد الرزاق حمدالله قال:«حمدالله لاعب مهم،يمر كباقي المهاجمين بمرحلة صعبة، لكن المهم أن يستعيد نفسه بسرعة».

من جانبه، أكد الإسباني تشافي مدرب السد أن فريقه يتطلع لفتح صفحة جديدة من أجل المنافسة على بطاقة التأهل.

وقال: النصر فريق كبير وهذا رأيي فيه دائماً، لعبت أمامه 4 مرات،وهو فريق قوي ويمتلك عناصر مميزة،ما يمر به الآن لا يهمني فأنا سألعب مع فريق قوي استطاع مؤخراً الوصول إلى نصف نهائي كأس الملك.

على خط آخر، تلقى النصر ضربة موجعة قبل لقاء السد تتمثل في إصابة ظهيره الأيسر عبدالرحمن العبيد بفيروس كورونا، ما يعني اللجوء لقلب الدفاع علي لاجامي،أو أسامة الخلف الظهير الأيمن.