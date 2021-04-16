شكرا لقرائتكم خبر عن ماندزوكيتش يتنازل عن راتبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي انضم إلى ميلان الإيطالي في يناير/ كانون الثاني بعقد لستة أشهر، التنازل عن راتبه لشهر مارس/ آذار لأنه لم يلعب بسبب الإصابة، بحسب ما أفاد النادي اللومباردي.

ولم يشارك وصيف بطل مونديال 2018، البالغ من العمر 34 عاماً، سوى في خمس مباريات بقميص ميلان، بينها واحدة فقط أساسياً في ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» ضد النجم الأحمر الصربي في 18 فبراير/ شباط.

وغاب مهاجم بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس السابق، عن فريق المدرب ستيفانو بيولي منذ تلك المباراة بسبب إصابة في الفخذ اليسرى، لكن اسمه أُدرِجَ في لائحة مباراة الدوري المحلي الأسبوع الماضي ضد بارما (3-1) وقد يشارك، الأحد، ضد جنوى في ظل غياب المهاجم المخضرم الآخر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بسبب الإيقاف.

وبعد رحيله عن الدحيل القطري الذي بقي في صفوفه من ديسمبر/ كانون الأول 2019 حتى يوليو/ تموز 2020 قبل أن يفسخ عقده معه بالتراضي، وقع ماندزوكيتش مع ميلان لستة أشهر مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقُدِّرَ راتبه للأشهر الستة بـ1,8 مليون يورو، أي 300 ألف يورو في الشهر، بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وأشار ميلان إلى أن راتب الشهر الذي تنازل عنه الكرواتي سيذهب إلى مؤسسة النادي لدعم «مشاريع لمصلحة الشباب الذين يعانون من ظروف اجتماعية واقتصادية وتعليمية هشة».

ورَحَّبَ رئيس النادي باولو سكاروني بـ«هذه المبادرة الاستثنائية التي تدل على أخلاقيات ومهنية ماريو ماندزوكيتش».