شكرا لقرائتكم خبر عن القمة الأمريكية اليابانية تركز على شبكة الجيل الخامس والصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، رئيس وزراء اليابان، في أول قمة وجهاً لوجه بين الزعيمين، ومن المتوقع أن يعلنا مبادرة بشأن شبكة الجيل الخامس بقيمة ملياري دولار، كجزء من حملة أمريكية منسقة للتنافس مع الصين.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، خلال لقائه نائبة الرئيس كامالا هاريس، قبل أن يستقبله جو بايدن: «يجب أن يكون التحالف الياباني الأمريكي قوياً للغاية في هذا الوقت». وأشار إلى تحالف يقوم على «الحرية والديمقراطية وسيادة القانون».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: «إن هذه القمة وتلك المقرر عقدها في مايو/أيار مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، يجب أن تبعثا «رسالة قوية» حول «الأهمية البالغة» لعلاقات الولايات المتحدة في آسيا.

ويعكس قرار بايدن دعوة رئيس وزراء اليابان ليكون ضيفه الأول، تجديد أولويته بشأن التحالفات الأمريكية، فيما يركز على الصين باعتبارها التحدي الأكثر إلحاحاً للولايات المتحدة. ومن المقرر أن يأتي رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن في مايو/أيار إلى واشنطن.

وقال مسؤول أمريكي بارز، إن اليابان الرائدة في مجال التكنولوجيا ستعلن عن «التزام جوهري» بقيمة ملياري دولار، بالشراكة مع الولايات المتحدة «للعمل على شبكة الجيل الخامس والخطوات التي ستليها».

تمتعت مجموعة هواوي الصينية بهيمنة مبكرة على شبكة الإنترنت من الجيل الخامس (5 جي)، التي أصبحت جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي، رغم الضغوط الأمريكية الشديدة على الشركة التي تقول واشنطن إنها تشكل تهديدات للأمن والخصوصية في العالم الديمقراطي. وأضاف المسؤول الأمريكي إن بايدن سيتحدث مع اليابان أيضاً بشأن أهدافها المناخية، فيما تستعد الولايات المتحدة لعقد قمة افتراضية حول تغير المناخ الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الزعيمين سيناقشان التوتر المتزايد بشأن تايوان، فيما أبلغت الجزيرة عن اختراق متزايد لمجالها الجوي من قبل بكين. وتابع المسؤول: «لا يسعى أي من البلدين إلى إثارة التوتر مع الصين أو استفزازها، لكن في الوقت نفسه، نحاول إرسال إشارة واضحة بأن بعض الخطوات التي تتخذها الصين تتعارض مع مهمة الحفاظ على السلام والاستقرار».

وفي حين أن توقيت الزيارة كان مصادفة، قال المسؤول إنه كان من المناسب لقاء سوجا بعد يومين من اتخاذ بايدن قرار الانسحاب من أفغانستان بعد 20 عاماً، منهياً بذلك أطول حرب أمريكية على الإطلاق. وأشار المسؤول إلى أن الانسحاب «سيتيح المزيد من الوقت والاهتمام والموارد من قيادتنا العليا وجيشنا؛ للتركيز على ما نعتقد أنه تحديات أساسية في القرن الحادي والعشرين، وتكمن بشكل أساسي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ». وقال: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون فعالة في آسيا إلا عندما تكون العلاقات الأمريكية - اليابانية قوية واليابان مستقرة».