شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يتخلى عن ارتفاعه لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة متخلية عن مكاسبها السابقة بالجلسة، وذلك رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ويتجه الخام نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.



كانت منظمة "أوبك" قد رفعت توقعاتها حيال الطلب العالمي على الخام بنحو 70 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي ليصل إلى 5.95 مليون برميل يوميا فى عام 2021.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) سجلت نموا بنسبة 18.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو نمو اتسق مع توقعات المحللين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 63.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.8 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1% إلى 66.8 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 67.3 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.