الذهب يبلغ ذروة 7 أسابيع مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، غذ تدعم الإقبال على المعدن من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1777.30 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "نتجه لزيادة صوب مستوى 1800 دولار.

"شهدنا تخلي العديد من المستثمرين عن بعض المراكز بسبب بعض عمليات البيع التقنية المفرطة التي رأيناها مع عوائد سندات الخزانة، وقدم هذا هنا بالفعل خلفية قوية لاستمرار أسعار الذهب في الارتفاع".

حومت عوائد السندات الأمريكية القياسية قرب أدنى مستوى في شهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، بينما تراجع الدولار مقابل عملات منافسة.

وجاء صعود الذهب رغم بيانات أظهرت قوة في مبيعات التجزئة الأمريكية وانخفاضا كبيرا في الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 26.05 دولار للأوقية بزيادة أسبوعية تتجاوز ثلاثة بالمئة. وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2770.23 دولار وربح نحو خمسة بالمئة في الأسبوع. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1200.89 دولار.