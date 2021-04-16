شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تنظم دورة تدريبية للعاملين بمنطقة الخليفة والسلطان حسن الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة السياحة والآثار دورة تدريبية لعدد من العاملين بمنطقة الخليفة والسلطان حسن من أفراد الأمن المدنى والعاملين بشباك التذاكر.

جاء ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة والآثار لتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى فئات الشعب المصرى المختلفة والارتقاء بالعنصر البشرى من العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية بما يضمن الاستدامة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إلى أنه تم تنظيم هذه الدورة التدريبية فى إطار الخطة التدريبية للوزارة والتى يتم تنفيذها تحت مسمى برنامج "سفراء السياحة"، والذى يعد من أهم البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للعاملين بالأماكن السياحية والأثرية، حيث يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والسلوكيات الواجب اتباعها تجاه الزائر من أجل تحسين تجربة الزائر لتلك الأماكن.

وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية القبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار على أهمية هذا النوع من التدريبات التى يتم منحها للعاملين بالمناطق الأثرية من المتعاملين مع السائح بما يحقق تكامل عناصر العملية السياحية وشعور الزائر بالترحاب.

ويذكر أن برنامج "سفراء السياحة" يتم تنفيذه بتمويل من بنك الإسكندرية، وتنفيذ مؤسسة Rythm التدريبية المعتمدة من Institute of Hospitality فى المملكة المتحدة.

وفى سياق متصل، نظمت إدارة التنمية الثقافية بالوزارة محاضرة لطلاب إحدى المدارس بمصر والذين تتراوح أعمارهم ما بين ٧ و ٨ سنوات، باللغة الفرنسية، عبر تطبيق زووم، تحت عنوان "ملوك وملكات مصر"، وذلك بمناسبة موكب نقل المومياوات الملكية وافتتاح قاعتى العرض المركزي والمومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقالت رشا كمال مدير عام الإدارة، أن المحاضرة ألقتها ناجية نجيب فانوس المدير العام الأسبق بالمتحف المصرى بالتحرير، لافتة إلى أن هذه المحاضرة تهدف إلى ربط الأطفال بالمتاحف وتعريفهم بتاريخ أجدادهم العظيم، وتنمية روح الإنتماء لديهم، وخلال المحاضرة لوحظ شغف الأطفال لمعرفة المزيد من المعلومات حول الحضارة المصرية القديمة، خاصة بعد موكب نقل المومياوات الملكية.

كما أشارت إلى أن المحاضرة تناولت تاريخ نشأة المتحف المصرى بالتحرير، ومجموعات العرض الموجودة به، وخطة تطوير المتحف.