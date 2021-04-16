شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع التحرير قصة نجاح جديدة في تطوير أصول الدولة فى 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
1- بدايةً يرجع تاريخ إنشاء مجمع التحرير إلى 70 سنة بموجب تكليف ملكي كأول مبني إداري يضم دواوين الحكومة في مصر.
2- حمل اسم "مجمع الحكومة" في بداية إنشائه ثم تم تغيير اسمه لـ"مجمع التحرير"
3- يضم مجمع التحرير 13 دورًا بمساحة بنائية 58 ألف متر مربع و 1356 غرفة
4- قام بتصميم المبنى المعماري الدكتور محمد كمال إسماعيل في عام 1948 وتم الانتهاء منه في 1951.
5- بدأت محافظة القاهرة إخلاء مجمع التحرير مطلع عام 2021
6- الإخلاء شمل نقل 27 جهة كانت تشغل المبنى إلى أماكن بديلة مطورة.
7- صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنقل تبعية المجمع إلى الصندوق السيادي خلال شهر مارس 2020
8- أعد الصندوق دراسة سوقية من خلال "كوليرز" العالمية لوضع الاستخدام الأفضل والأمثل للمبنى مع تحقيق أعلى عائد.
9- سيكون مجمع التحرير مبنى متعدد الاستخدام يضم جزءًا تجاريًا وآخر إداريًا، إضافة إلى شقق فندقية.
10- الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين.
11- سيتم الاتفاق مع المطور بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
12- تحديد الإطار الزمني لعملية التطوير بالاتفاق مع المطور الفائز بالمشروع، مع إعطاء أولوية في الاختيار للأسرع في الإنجاز.