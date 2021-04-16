شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم صدور بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية وسط إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة وعملات السلع وأسواق الأسهم، وذلك رغم صدور بيانات كندية متضاربة.



وأظهرت بيانات حكومية أن مشتريات الأجانب من الأوراق المالية الكندية بلغت قيمتها 8.52 مليار دولار كندي بينما أشارت توقعات المحلين إلى تحقيق مشتريات بنحو 6.05 مليار دولار.



وعلاوة على ذلك، سجل مؤشر مبيعات الجملة الكندية انخفاضا بنسبة 0.7% خلال مارس/آذار، وجاء ذلك أعلى من التوقعات بانخفاض نسبته 0.5%.



هذا، وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) سجلت نموا بنسبة 18.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو نمو اتسق مع توقعات المحللين.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.8001، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.8004 في حين سجل أقل سعر عند 0.7961.