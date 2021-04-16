شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الارتفاع مع توقعات بنقص المعروض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات بشأن تراجع الإمدادات والمعروض العالمي من بعض المعادن الصناعية.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6% خلال العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة في تقديراته من ديسمبر/كانون الأول.



يأتي ذلك في ظل النقص في المعروض العالمي من البلاديوم حيث ذكرت شركة "نورنيكل" الروسية للتعدين في الشهر الماضي بأن إنتاجها من النيكل والنحاس والبلاتين والبلاديوم سيكون أقل بنسبة تتراوح بين 15% و20% من المستهدف الأساسي لها.



وأضافت الشركة التي تعد أكبر منتج للبلاديوم على مستوى العالم أنه بناء على حسابات إغلاقات المناجم في فبراير/شباط نتيجة مشكلات تتعلق بالمياه، فإنها تتوقع انخفاض إنتاجها من البلاديوم والنيكل والنحاس والبلاتين بنحو 710 آلاف أوقية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.8 نقطة وأقل مستوى عند 91.5 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2762 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2787.5 دولار وأقل سعر عند 2725 دولارا.