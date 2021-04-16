شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" و"إس أند بي 500" عند مستويات قياسية في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة ليحقق الداو جونز ومؤشر "إس أند بي 500" مستويات قياسية جديدة في بداية الجلسة.



يأتي ذلك وسط استمرار التوقعات بمزيد من التعافي والنمو في الولايات المتحدة خلال العام الجاري بحسب توقعات صندوق النقد الدولي والاحتياطي الفيدرالي.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) سجلت نموا بنسبة 18.3% خلال الربع السنوي الأول، وهو نمو اتسق مع توقعات المحللين.



ويتوالى تدفق نتائج الأعمال الفصلية للشركات في الربع الأول حيث أعلنت المزيد من البنوك الأمريكية عن تحقيق أرباح وإيرادات قوية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 130 نقطة) إلى 34166 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4176 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 14001 نقطة.