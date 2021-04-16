شكرا لقرائتكم خبر عن العين تنجز مشروع واحة الهير بكلفة 1.7 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت بلدية مدينة العين مشروع "واحة الهير" في القطاع الشمالي من المدينة على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 25500 متر مربع وبتكلفة (1,725,769.50) مليون درهم.

يحتوي المشروع على مرافق ترفيهية من بينها مماش بمساحة اجمالية 2337 متراً مربعاً على أطرافها أفلاج تتخللها أنواع مختلفة من النخيل ومحاصيل العلفية المحلية، إضافة إلى العديد من الأنشطة التي تناسب المراحل العمرية كافة.

يهدف مشروع "واحة الهير" إلى نشر ثقافة الآباء والأجداد والعناية بالنخيل وتنفيذ مشتل للنباتات المحلية لتعريف الزوار بالعادات الزراعية التقليدية وأنواع النباتات المحلية وأصناف النخيل المتنوعة مع توفير عدة أماكن للتفاعل المجتمعي كمتطلب حيوي للمجتمع بالواحة ونقل بعض الممارسات التراثية لمدينة الواحات.

وأكد المهندس محمد ثاني المهيري مدير إدارة الحدائق والمتنزهات في مركز بلدية الهير أن مشروع واحة الهير يأتي ضمن استراتيجية بلدية مدينة العين التي ترمي إلى الإستغلال الأمثل للأصول القائمة وتوفير أجواء استثمارية و تجمعات عائلية وترفيهية ومناطق للمعارض والعروض الموسمية الوطنية في مكان واحد.

وأوضح أن البلدية استغلت المشتل القديم في منطقة الهير وحولته إلى متنزه ترفيهي باسم "واحة الهير" مع إضافة عدد من المرافق الترفيهية إلى مواقع متفرقة من الواحة وتزويدها بمظلات وجلسات تراثية للعائلات باستخدام موارد طبيعية من بينها سعف النخيل والحبال.

(وام)