هجمات «داعشية» تجبر 65 ألفاً على الفرار من بلدة نيجيرية

نيجيريا - أ ف ب

أجبرت هجمات مسلحين مرتبطين بتنظيم «داعش» في شمال شرقي نيجيريا، حوالي 65 ألف شخص على النزوح، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة.

واقتحم مقاتلون من تنظيم «داعش في غرب إفريقيا» بلدة داماساك بولاية بورنو ثلاث مرّات خلال أسبوع لمهاجمة ثكنة عسكرية، حيث أضرموا النيران في منازل، وبمكتب تابع للأمم المتحدة، وقتلوا 12 شخصاً على الأقل.

وهاجم مسلّحون الأربعاء، الثكنة قبل أن يتصدى الجيش لهم ويتراجعوا إلى البلدة نفسها، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.

وقال الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش:«بعد الهجوم الأخير الذي وقع الأربعاء 14 إبريل/ نيسان، وكان الثالث في غضون سبعة أيام، أجبر 80 % من سكان البلدة بينهم نازحون على الفرار».

وهرب البعض باتجاه عاصمة المنطقة ميدوجوري وبلدات أخرى قريبة، بينما عبر آخرون الحدود إلى منطقة ديفا في النيجر.

وأوضحت المفوضية، أنه «نظراً لانعدام الأمن، تزداد صعوبة وصول الطواقم والمساعدات الإنسانية إلى أجزاء عدة من ولاية بورنو، بما في ذلك بالنسبة لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين أجبروا على الانتقال بشكل مؤقت من داماساك».

ونفى الجيش النيجيري تقارير تحدثت عن اجتياح المسلحين داماساك، وأكد الخميس، أن المنطقة خاضعة لسيطرة قواته.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم، في هجوم الاثنين. وأفادت الأمم المتحدة أن ثمانية آخرين قتلوا الأربعاء، بينما تحدّث سكان عن دفن عشر جثث، وعن 20 جريحاً.

وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 36 ألف شخص، ونزح مليونان جرّاء القتال في نيجيريا الذي اتّسعت رقعته ليشمل تشاد والكاميرون والنيجر.