ميركل تتلقى الجرعة الأولى من «أسترازينيكا»

(وكالات)

أعلنت الحكومة الألمانية، الجمعة، تلقي المستشارة أنجيلا ميركل، الجرعة الأولى من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقل المتحدث باسم مجلس الوزراء ستيفن سيبرت، عن ميركل قولها: «يسعدني تلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، شكراً لجميع المشاركين في حملة التطعيم، التطعيم هو مفتاح التغلب على الوباء».

وتجاوزت ميركل الـ 60 عاماً، وبذلك تكون جزءاً من الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح في ألمانيا، بعدما قررت السلطات الصحية في مارس/آذار الماضي، تطعيم من تزيد أعمارهم على 60 عاماً فقط.