بلدية دبي تغلق مقهي لمخالفته الإجراءات الاحترازية

دبي:"الخليج"

أغلق مفتشو بلدية دبي مقهى شيشة في منطقة جميرا بسبب الازدحام فيه ، ولعدم التزام أصحابه بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتمت مخالفته وإغلاقه، كما تمت مخالفة مؤسستين وتوجيه 28 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2389 مؤسسة.

أشارت بلدية دبي إلى أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم ، وعدم الازدحام .

وبينت البلدية أن أبرز المخالفات التي يرصدها المفتشون تتركز في عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء معدات السلامة الشخصية كالكمامات والقفازات ، وعدم استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة، وأوضحت أن قرار إغلاق المؤسسة المخالفة يكون مؤقتاً لحين إزالة سبب المخالفة وتنسيق أوضاعها.