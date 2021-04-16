عودة خماسيات ريجيكامب

الرياض: عيسى الحكمي

اتهم الروماني ريجيكامب، مدرب أهلي جدة، الحكم الأردني أحمد الروالي الذي أدار مباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني، بأنه أحد الأسباب التي أدت لخسارة الأهلي 2-5، موضحاً أن القرارات التحكيمية الخاطئة أسهمت في حصول النتيجة القاسية.

وقاد ريجيكامب الأهلي في أول مباراة رسمية منذ تعيينه خلفاً للصربي فلادان الذي تمت إقالته قبل عدة أسابيع، وتعرض لخسارة قاسية، إلا أنه يبدو أن المدرب الروماني أصبح مرتبطاً بالهزائم الثقيلة في آخر سنتين من عمله بمنطقة الخليج.

وخاض ريجيكامب 19 مباراة في دوري أبطال آسيا، مع الهلال والأهلي السعوديين، والوحدة والوصل الإماراتيين.

وكانت نتائج ريجيكامب 4 انتصارات، وتعادلين، و13 خسارة، وسجل لاعبوه 17 هدفاً، في حين تلقت شباك الفرق التي دربها 41 هدفاً.

وتلقت شباك الفرق التي دربها ريجيكامب 5 أهداف في 7 مباريات في آخر عامين؛ حيث خسر عندما درب الوحدة ثم الوصل مرتين أمام شباب الأهلي بنتيجة 1-5، وأمام العين والوصل نفسه بنفس النتيجة، وأمام الزوراء العراقي مرتين بنتيجة 5-0، و1-5.

وقال المدرب الروماني مبرراً الخسارة: واجهنا فريقاً قوياً، ووقعنا بعديد من الأخطاء التي استفاد منها الخصم، من المباراة القادمة أمام لخويا القطري سنعكس الصورة ونظهر قدرات أفضل.

ودافع عن نفسه: لم يسعفني الوقت بعمل شيء كبير، دربت الفريق 3 أيام فقط، لكنني سأعمل من الآن على تطوير كل شيء.

وزادت الهزيمة الآسيوية من الفجوة بين جماهير الأهلي وإدارة ناديها؛ حيث كررت الجماهير مطالبها بإحداث تغيير إداري وتحرك شرفي لإنقاذ الفريق الذي تلقى الهزيمة السابعة توالياً، بينها 6 مباريات في الدوري.

وبات الأهلي في المركز الأخير في المجموعة الآسيوية الثالثة بدون رصيد، ويسبقه الشرطة العراقي الذي خسر صفر-2 من لخويا القطري الذي يحتل الوصافة خلف الاستقلال.