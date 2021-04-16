شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية 16-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 16-4-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، واستقر الدولار الأمريكى عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر اليورو 1 يورو ليسجل 4.50 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.

وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 16-4-2021 أمام الجنيه المصرى، عند سعر فى البنك الأهلى 48.98 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، وفى البنك المركزى المصرى سجل سعره 51.78 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.50 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.49 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.00 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

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سعر الذهب عيار 24بنحو 214.86 ريال بما يعادل 57.29$ سعر الذهب عيار 22بنحو 196.96 ريال بما يعادل 52.51$ سعر الذهب عيار 21بنحو 188.01 ريال بما يعادل 50.13$ سعر الذهب عيار 18بنحو 161.15 ريال بما يعادل 42.97$ سعر الذهب عيار 14بنحو 125.34 ريال بما يعادل 33.42$ سعر الذهب عيار 12بنحو 107.43 ريال بما يعادل 28.64$ سعر أوقية الذهببنحو 6,682 ريال بما يعادل 1,782$ سعر جنيه الذهببنحو 1,504 ريال بما يعادل 401.01$ سعر كيلو الذهببنحو 214,862 ريال بما يعادل 57,286$