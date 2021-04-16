شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم.. سجل 48.98 جنيه للشراء بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 16-4-2021 أمام الجنيه المصرى، عند سعر فى البنك الأهلى 48.98 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، وفى البنك المركزى المصرى سجل سعره 51.78 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 16-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.78 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.98 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.98 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.80 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.98 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.07 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.51 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.