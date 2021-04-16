الأسهم الأوروبية تحتفظ بالأرقام القياسية.. و«دايملر» ترفع صانعي السيارات

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً مرتفعاً الجمعة بعد بيانات قوية في الولايات المتحدة والصين أثارت حالة من التفاؤل بشأن تعافٍ اقتصادي سريع، بينما تلقت شركات صناعة السيارات دفعة عقب أرباح أفضل من المتوقع لدايملر.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، ويتجه صوب تسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، كما ربح المؤشر داكس الألماني 0.1%، فيما ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%.

وتقف الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة بعد بيانات أظهرت أن تعافي الاقتصاد الصيني تسارع بوتيرة حادة في الربع الأول من انخفاض كبير في العام الماضي مدفوع بفيروس كورونا.

وربح سهم دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات 2.1% إذ ساعد ارتفاع أسعار السيارات والطلب القوي في الصين الشركة على تحقيق ارتفاع أفضل من المتوقع في أرباحها التشغيلية الفصلية، وزاد مؤشر قطاع السيارات الأوسع نطاقاً واحداً في المئة.

وقفز سهم هالو فريش الألمانية لتوصيل وجبات الطعام 5.6% بعد أن تفوقت نتائجها الأولية للربع الأول على التوقعات، مما أدى إلى رفع توقعات 2021.

نزل سهم لوريال المصنعة للانكوم 1.8% على الرغم من تحسن آخر في المبيعات في الربع الأول.

(رويترز)