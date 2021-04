هاكاثون «معاً عن بعد» لتسريع رحلة بناء مستقبل أكثر اتصالاً

أبوظبي: ”الخليج 365”

برعاية وزارة الاقتصاد، أعلنت شركة إريكسون عن إطلاق هاكاثون Together Apart «معاً عن بعد» في 22 إبريل الجاري والذي يستمر حتى 31 مارس 2022، بهدف تسريع الرحلة نحو بناء مستقبل أكثر اتصالاً وتقديم حلول للتحديات العالمية المختلفة.

ويتيح الهاكاثون للمبدعين والمبتكرين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات تقديم أفكارهم الإبداعية وحلولهم المبتكرة والقابلة للتطبيق، ويركز على بناء حلول قائمة على التكنولوجيا والاستفادة من قوة شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يوفر منصة لاستقطاب الأفكار الجديدة وتحفيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في القطاعات المرتبطة بالمحاور الستة الرئيسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وهي الوصول إلى نظام صحي بمعايير عالمية، ونظام تعليمي رفيع المستوى: لتسهيل رحلة التعلم والوصول إلى التعليم مع التركيز على بناء مستقبل التعليم، وبناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وبنية مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومجتمع آمن وقضاء عادل، ومجتمع متلاحم محافظ على هويته.

وباب المشاركة في الهاكاثون مفتوح أمام المحترفين من المطورين والمبرمجين والمصممين ومهندسي تكنولوجيا المعلومات ورواد الأعمال التقنية، وطلاب الجامعات والأفراد المبدعين من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات. حيث يمكن للمهتمين بالمشاركة التسجيل عبر الإنترنت لتقديم طروحاتهم وأفكارهم على الرابط: https://www.ericsson.com/en/events/together-apart-hackathon على أن يتم اختيار أفضل خمس أفكار ضمن كل مجال من المحاور الستة.

ويتضمن الهاكاثون أيضاً عقد عدد من الندوات والمناقشات الافتراضية ابتداء من 22 إبريل الجاري، والدعوة مفتوحة للجمهور للانضمام عن طريق التسجيل على الرابط نفسه، حيث يشارك في الحدث مجموعة متميزة من المتحدثين لمناقشة الموضوعات ذات الصلة لإلهام المبتكرين في الدولة.

وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن إطلاق هذا الهاكاثون الابتكاري يمثل نموذجاً متقدماً ومثمراً للشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتطوير بيئة الابتكار في الدولة، ولا سيما من خلال ربطه بمستهدفات ومحاور الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ما يعني استفادة مظلة واسعة من القطاعات الحيوية من الأفكار الابتكارية التي سيناقشها ويخرج بها هذا الحدث المتميز، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد كانت حريصة على دعم هذه الفعالية الرائدة لشركة إريكسون، وستواصل جهودها لدعم الجهود التي يقدمها القطاع الخاص في مختلف المجالات الابتكارية.

وأضاف: «الابتكار عنصر ومحرك أساسي في اقتصاد دولة الإمارات وخططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية، وسيسهم تحفيز المبتكرين على مناقشة وتطوير أفضل الحلول التكنولوجية والأفكار الخلاقة في إيجاد بيئة خصبة للانتقال نحو مستوى جديد من اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والاختراعات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنشطة البحث والتطوير للأفراد والشركات، ويصب دعم ورعاية مثل هذه المبادرات والفعاليات الرائدة في تحقيق أهداف وزارة الاقتصاد بتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة للمبدعين وتشجيع المواطنين والمقيمين على تأسيس شركات قائمة على الابتكار، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والتي تخدم المستهدفات التنموية لدولة الإمارات».

من جانبه، صرّح ويتشيك باجدا، نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى إريكسون: «يسعدنا أن نساهم في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال القيام بدور رئيسي في تحفيز الابتكار في البلاد. ويأتي تنظيم الهاكاثون بدعم من مركز الإمارات للابتكار التابع لشركة إريكسون، ويشكل دليلًا على التزام الشركة الراسخ تجاه دولة الإمارات ونحو تسريع رحلات التحول الرقمي في البلاد. ونحن على ثقة بأن الهاكاثون يشكل منصة لتشجيع أفضل العقول في البلاد للعمل على تطوير حلول تعود بالفائدة على دولة الإمارات. يرتبط التطور الرقمي لدولة الإمارات بشكل وثيق مع هدفنا المتمثل بدفع عجلة التقدم التكنولوجي وتسريع التنمية المستدامة للبلاد. كما نتطلع للعمل مع الفائزين من أجل تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس».

وسيتم اختيار ستة فرق فائزة، يمثل كل واحد منها أحد محاور الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وستحصل الفرق الفائزة على الدعم اللازم لاختبار حلولها، وستتاح لها أيضاً الفرصة لعرض هذه الحلول في جناح مملكة السويد في معرض إكسبو 2020. كما سيحصل فريق واحد على الجائزة الكبرى وهي زيارة المقر الرئيسي لشركة إريكسون في السويد لعرض حلّهم والتواصل مع مجتمع رواد الأعمال هناك.

وقالت مايا مقبل، رئيس قسم الابتكار في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: «تشكل هذه المبادرة إنجازاً مهماً لمركز الإمارات للابتكار التابع لإريكسون، حيث سينطلق هاكاثون Together Apart من خلاله بهدف الاستفادة من المواهب التي تحتضنها دولة الإمارات للخروج بأفكار وحلول كفيلة بتطوير المشهد الرقمي في الدولة. إن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل ركيزة أساسية للتطلعات الرقمية للدولة، وسيجمع مركز الإمارات للابتكار منظومة واسعة للمضي قدماً في دعم ازدهار الدولة بشكل أكبر».