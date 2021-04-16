«دبي الخيرية» تساهم بمليوني درهم لحملة «100 مليون وجبة»

دبي - ”الخليج 365”

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن مساهمتها بمليوني درهم من خلال دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لدعم حملة “100 مليون وجبة”، المبادرة الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في 20 دولة عربية وأفريقية وآسيوية خلال شهر رمضان المبارك.

ويتيح تبرع الجمعية توفير مليوني حصة غذائية على شكل سلال وطرود، تتضمن المواد الأساسية لإعداد وجبات طعام متكاملة في المجتمعات الأقل دخلاً التي تغطيها حملة 100 مليون وجبة، وهذه الحصص هي جزء من 100 مليون وجبة تعتزم تأمينها الحملة.

وأكد أحمد محمد مسمار أمين سر جمعية دبي الخيرية أن الحملة تعكس قيم التكافل والتراحم التي تجسدها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه الشعوب المحتاجة، وتشكّل ترجمة صادقة لتوجهات قيادة الدولة الرشيدة لمدِّ يد العون والمساعدة إلى المحتاجين«، متمنياً لها النجاح في تحقيق الهدف المنشود.

وشدّد على أن مشاركة الجمعية في الحملة تنطلق من أن «توفير الطعام للمحتاجين يتصدر قائمة احتياجات الإنسان الأساسية وخصوصاً في هذه الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف دول العالم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً».

بدوره اعتبر أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن المبادرة «تشكل نموذجاً عالمياً وترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في إغاثة شعوب العالم ودعمها في مواجهة التحديات الإنسانية المتمثلة بالجوع وسوء التغذية».

وأضاف المهيري أن الحملة: «تؤكد أن الإمارات قلب ينبض بالخير من قيادة تؤمن بـأهمية الإنسان ليصل عطاؤها إلى الشرق والغرب، لتعكس قيم التكافل والتعاضد الراسخة لدى قيادة الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها من خلال المساهمة في مكافحة الجوع والفقر وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمستفيدين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، عن طريق مدّ يد العون والمساندة للمحتاجين والأسر المتعففة».

وأوضح أن الحملة تحمل في طياتها رسائل التراحم والتعاطف مع معاناة الآخرين كشبكة متكاملة تنتج حراكاً مجتمعياً إيجابياً، من خلال مساهمات المؤسسات والأفراد لتقديم وجبات الطعام الأساسية للملايين في أكثر من 20 دولة بشكل عاجل ومباشر.

المساهمات تتواصل

وتندرج مساهمة جمعية دبي الخيرية ضمن تبرعات تدفقت من الخيرين والمتبرعين من مؤسسات وجهات حكومية وشركات ورجال أعمال وأفراد المجتمع في دولة الإمارات وخارجها.