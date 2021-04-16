شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري وخطيبي وشجاعي يلتقون مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستكون مباراة الشارقة وتراكتور سازي السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم خاصة جداً، وتحمل ذكريات مميزة لمدرب تراكتور رسول خطيبي ولاعبه المخضرم مسعود شجاعي، بعدما سبق لهما اللعب مع «الملك».

ولعب خطيبي (42 عاماً) مع الشارقة موسم 2006-2007، وشجاعي (36 عاماً) من 2006 حتى 2008، وتزاملا مع عبد العزيز العنبري (44 عاماً) مدرب الشارقة، ولعبوا في فريق واحد.

وقال خطيبي: «كانت لي ذكريات جميلة مع الشارقة، وعبد العزيز العنبري كان قائد الفريق في ذلك الوقت وما زلت أتواصل معه، وسعيد بتجدد الذكريات بيننا مرة أخرى».

من جهته، قال شجاعي الذي انتقل من الشارقة إلى أوساسونا الإسباني في 2008 في أول تجربة خارجية له، وبقي احتياطياً في المباراة الأولى أمام باختاكور: «سعيد جداً بالعودة إلى هنا بعد 13 عاماً، أتطلع إلى اللعب في ملعب الشارقة مرة أخرى».