ماء الورد الجبلي.. صناعة عمانية بطرق تقليدية

مسقط: راشد النعيمي

في واحدة من أعلى القمم في شبه الجزيرة العربية بدأ في الجبل الأخضر بسلطنة عمان على ارتفاع أكثر من 3000 متر عن سطح البحر موسم قطف الورد الذي يعد أحد الكنوز السياحية والاقتصادية المهمة ويمثل أحد أهم مصادر رزق سكان الجبل، الذين امتهنوا سر استخراج مائه العذب، الذي يكاد لا يخلو منه بيت في السلطنة، ويبدأ موسم القطف أواخر مارس من كل عام ليصل إلى ذروته في إبريل وينتهي في مايو، إذ تنتشر زراعة الورد على مساحات واسعة من الجبل ويبلغ عدد الأشجار التي يتم استخلاص ماء الورد الجبلي منها حوالي 5000 بمساحة اجمالية تصل إلى 7 أفدنة.

ويدخل ماء الورد ضمن النكهات التي تضاف إلى بعض المواد الغذائية مثل القهوة والحلوى العمانية وبعض المعجنات وغيرها، ويستخدم في التخفيف من بعض الأعراض التي يتعرض لها جسم الإنسان مثل الإغماء وغيرها ويستخدم كعطر فواح يكرم به الضيوف من خلال رشهم به في المناسبات المختلفة مثل الأفراح والأعراس.

وتعد صناعة ماء الورد حرفة تقليدية عرفها أهالي الجبل الأخضر منذ مئات السنين، وبات يعرف ماء ورد الجبل الأخضر بجودته ودقة تصنيعه نظرا إلى اتباع الأسلوب التقليدي الذي يعتبره مزاولو هذه المهنة السر وراء الجودة والانتشار الكبير لهذا المنتج الذي لا يخلو منه منزل في عُمان إلى جانب انتشاره الكبير في دول الجوار.

وتمر عملية إنتاج ماء الورد الجبلي بمراحل عدة بداية من قيام المزارعين في يناير بعملية تقليم أشجار الورد وحراثة الأرض وتسميدها وريّها بشكل جيد بانتظار موسم تفتح الزهور وتجهيز المصنع الذي هو عبارة عن مبنى من الطين والحجارة ويضم الأواني الفخارية (البرمة) وتتفاوت مساحته وفق مساحة أشجار الورد لدى المزارع ومع بداية تزهير أشجار الورد يحرص بعض المزارعين على استئجار عدد من الأشجار من أصحاب المزارع ممن لا تتوفر لهم الظروف المناسبة للقيام بعملية العصير.

ومع بدء تزهير الورود يتجه الأهالي لقطفها في الصباح الباكر غالباً وأحياناً في المساء إن كان لدى المزارع أكثر من بستان وتتعاون الأسرة كلها في عملية قطف الورود من البستان، وبعد الانتهاء من القطف تتم عملية التقطير في المصانع الخاصة التي صممها المزارعون، إذ يتم ايقاد النار عن طريق الخشب ثم يكون أعلى النار أواني فخارية خاصة يوضع داخلها كمية من الورد وفوقه قرص نحاسي يتقطر الورد داخله من خلال عملية التبخر فيصدم بقرص آخر في الأعلى وتستمر هذه العملية حوالي 4 ساعات.

ويجمع الناتج من ماء الورد ويترك لمدة تتراوح من شهر إلى 40 يوما حتى تترسب الشوائب وبعدها تخزن في وعاء من الفخار (الخرس) ويظل فيه لمدة ثلاثة اشهر ويكون ماء ورد في النهاية ذا لون أحمر زكي الرائحة ثم يعبأ المنتج في عبوات زجاجية بعد تنظيفها جيداً ثم يتم تسويقها.