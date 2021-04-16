شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 67.24 دولار لبرنت و63.74 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 67.24 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.74 دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا لأعلى مستوى في أربعة أسابيع أمس الخميس بفضل بيانات إيجابية الاقتصاد الأمريكي وتوقعات بزيادة الطلب من وكالة الطاقة الدولية وأوبك بينما تتعافى الدول من جائحة كوفيد-19 وفقا لماذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

وكانت مجموعة "أوبك +" قد توصلت إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.