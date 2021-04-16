الدولار على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بفعل تطورات السندات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، فى طريقه لملامسة أدنى مستوى فى شهر ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل تطورات السندات فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 91.50 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.66 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.81 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهر عند 91.49 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفض بنسبة 0.75% ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، فى ظل ارتفاع شهية المخاطرة ،وتباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تحسنت المعنويات فى أسواق المال ، مع توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة والصين ، والتي عززت آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا ، بالإضافة إلى هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند معدل 1.529$ ، بعد التأكيدات المتكررة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أن أسعار الفائدة ستبقي منخفضة حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

وقال رئيس المجلس "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه فى الوقت المناسب سيخفض البنك المركزي الأمريكي مشترياته الشهرية من السندات قبل أن يلتزم بزيادة أسعار الفائدة ،و أشار إلى إن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو وتوظيف أسرع فى الأشهر المقبلة.