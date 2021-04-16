شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تطورات سوق السندات فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.3% إلى مستوي 26.16$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.83$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 25.73$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسط صعود معظم أسعار المعادن الثمينة.

وعلى مدار هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة مرتفعة بأكثر من 3.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تطورات سوق السندات الأمريكي.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند معدل 1.529$ ، بعد التأكيدات المتكررة من مسؤولي البنك الفيدرالي الاحتياطي على أن أسعار الفائدة ستبقي منخفضة حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

وقال رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" يوم الأربعاء إنه فى الوقت المناسب سيخفض البنك المركزي الأمريكي مشترياته الشهرية من السندات قبل أن يلتزم بزيادة أسعار الفائدة ،وأشار إلى إن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو وتوظيف أسرع فى الأشهر المقبلة.