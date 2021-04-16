أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها بتعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها، اليوم الجمعة، رابع أيام شهر رمضان، حيث ارتفع الجرام 3 جنيهات اليوم مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت أمس، ليبلغ ارتفاع الجرام 7 جنيهات في يومين.

وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لموقع "مصراوي"، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 768 جنيها مقابل 765 جنيها بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 658.3 جنيه، والذهب عيار 24 نحو 877.7 جنيه، والجنيه الذهب نحو 6144 جنيها.