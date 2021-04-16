شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب فى مصر اليوم
عيار الذهب 24 في مصر 882 جنيها مصريًا
عيار الذهب 21 في مصر 772 جنيها مصريًا
عيار الذهب 18 في مصر 662 جنيها مصريًا
الجنيه الذهب 6172 جنيها مصريًا
أونصة الذهب 1775 دولار
السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، هو أن الدولار يتجه صوب أسوأ انخفاض أسبوعي على التوالي منذ بداية العام في ظل تراجع متواصل لعوائد الخزانة في الوقت الذى يتقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد إصرار مجلس الاحتياطي الفدرالي على الإبقاء على موقف تيسيري للسياسة لفترة أطول.
ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في شهر عند 1.528% أثناء الليل، لتتحرك بعيدا عن أعلى مستوى في عام البالغ 1.776% الذي سجلته بنهاية الشهر الماضي، حتى في مواجهة مبيعات تجزئة وبيانات للتوظيف جاءت أقوى من التوقعات أمس الخميس.
سعر الذهب بصفة عامة مرتبط بحركة العملات الأكثر شيوعاً في العالم مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني واليوان الصيني والجنيه الاسترليني، والتغيرات في العملات تنعكس على الذهب.