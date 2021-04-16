شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر بقيمة 5 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع أمس قرابة 7 جنيهات نتيجة صعود سعر أونصة الذهب عالمياً، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا بمصر 772 جنيها للجرام فى التداولات الفورية للسوق حالياً وهو سعر قابل للتغير خلال الساعات القادمة.



أسعار الذهب فى مصر اليوم أسعار الذهب فى مصر اليوم عيار الذهب 24 في مصر 882 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 772 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 662 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6172 جنيها مصريًا

أونصة الذهب 1775 دولار

أسباب ارتفاع الذهب السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، هو أن الدولار يتجه صوب أسوأ انخفاض أسبوعي على التوالي منذ بداية العام في ظل تراجع متواصل لعوائد الخزانة في الوقت الذى يتقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد إصرار مجلس الاحتياطي الفدرالي على الإبقاء على موقف تيسيري للسياسة لفترة أطول.

ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في شهر عند 1.528% أثناء الليل، لتتحرك بعيدا عن أعلى مستوى في عام البالغ 1.776% الذي سجلته بنهاية الشهر الماضي، حتى في مواجهة مبيعات تجزئة وبيانات للتوظيف جاءت أقوى من التوقعات أمس الخميس.

سعر الذهب بصفة عامة مرتبط بحركة العملات الأكثر شيوعاً في العالم مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني واليوان الصيني والجنيه الاسترليني، والتغيرات في العملات تنعكس على الذهب.