شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 16-4-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارًا ملحوظا وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليستقر سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر اليورو فى رابع أيام شهر رمضان الكريم بتعاملات البنوك الصباحية اليوم الجمعة، أمام الجنيه فى بعض البنوك العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 18.69 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، وسجل سعره فى البنك المركزى المصرى 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.