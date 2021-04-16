شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب باختراق مقاومة العلم الصاعد المشار له في تقريرنا الصباحي ليحصل على حافز إيجابي يدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد، مما يدعم استمرار السيناريو الإيجابي بفعالية بقية اليوم، والطريق مفتوح امام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1800.00، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1760.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1750.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد