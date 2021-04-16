شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة لكسر مستوى 1.3725 لكنه عاد ليستقر فوقه، ليبقى السعر محصوراً بين هذا الدعم والمقاومة 1.3800، والتي تمثّل مفاتيح الاتجاه التالي، لنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على اختراق مؤكد لأحد هذين المستويين.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3680 والمقاومة 1.3870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي