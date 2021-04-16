الارشيف / الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-04-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليتحرك فوق 1.1975، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 1.2064 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1940 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1900 والمقاومة 1.2060

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا