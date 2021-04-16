شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليتحرك فوق 1.1975، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو 1.2064 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1940 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1900 والمقاومة 1.2060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد