شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تسجل مستوى قياسي جديد بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ،بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 440.1 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.45% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل تحقيق كبرى الشركات الأوروبية أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلا مستوى قياسي جديد ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، الأمر الذي قاد السوق الألماني لتسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق.

تعززت آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من أضرار جائحة فيروس كورونا ، مع توالي البيانات الاقتصادية فى معظم أنحاء العالم خاصة فى الولايات المتحدة والصين.

فى الولايات المتحدة ،أظهرت بيانات الأمس أن مبيعات التجزئة قفزت بنسبة 9.8% فى آذار/مارس لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 5.8% ،لتعكس تسارع الإنفاق الاستهلاكي فى البلاد بفضل التحفيز المالي والنقدي الواسع.

وانخفضت أيضا طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي لأدنى مستوياتها منذ آذار/مارس 2020 قبل تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

فى الصين ،أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة نمو ثاني أكبر اقتصاد فى العالم بمعدل 18.3% خلال الربع الأول من العام الجاري ،بأفضل وتيرة نمو منذ البدء فى تجميع تلك البيانات الفصلية فى عام 1992 ،وسجل الاقتصاد الصيني نموا بمعدل 6.5% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

قالت رئيس البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" هذا الأسبوع إن اقتصاد منطقة اليورو يستند حاليا على "عكازين" هما الحوافز النقدية والمالية ،والتي لا يمكن إزالتهما حتى يتعافي الاقتصاد تماما.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأقل من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 4,173.49 نقطة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند معدل 1.529$ ، بعد التأكيدات المتكررة من مسؤولي البنك الفيدرالي الاحتياطي على أن أسعار الفائدة ستبقي منخفضة حتى يكون هناك تعافي اقتصادي أكثر أمانا.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الثاني / يناير 2008 عند 4,006.9 نقطة ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% مسجلا أعلى مستوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000 عند 6,255.2 نقطة.

وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.6% ،مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق عند 15,361.4 نقطة ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 7,024.2 نقطة.